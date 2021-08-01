حالة من الجدل أثارتها الفنانة ” نيللي كريم ” خلال الساعات الماضية علي مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن تم الاعلان عن هوية خطيبها الذي اكتشف الجميع إنه لاعب الاسكواش الشهير ” هشام عاشور “، وتحدث الكثيرين عن فارق السن بينهم وأن «نيللي» تكبره بعدة سنوات، وبالفعل تبين أن الفنانة من مواليد 18 ديسمبر 1974، بينما خطيبها من مواليد 29 مايو 1982.

وتعد هذه الزيجة هي الثالثة لــ «نيللي» فقد تزوجت بسن المراهقة حيث كان عمرها في هذا التوقيت 16 عامًا ولديها من تلك زوجها الأول ولدين هما كريم ويوسف، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك. وبينما تعد هذه الزيجة هي الأولي للاعب الاسكواش عكس ما تردد تمامًا.

وفي 2004، أعلنت نيللي زواجها من خبير التغذية، هاني أبو النجا، حيث استمرت الزيجة إلى ما يقرب من 11 عامًا أنجبا خلالهما طفلتين وهما سيليا وكندة، إلى أن أعلنا انفصالهما في عام 2015.

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وكانت الفنانة المصرية نيللي كريم قد أكدت صحة الأخبار المتداولة عن حقيقة إرتباطها، من خلال برنامج “Et بالعربي“، وقالت إن موعد حفل الزفاف من المتوقع أن يكون بعد شهر أي مع بداية شهر أيلول/سبتمبر 2021.

ووقتها لم تكشف «نيللي» أي معلومات عن هوية العريس أو أي تفاصيل عنه، وإذا كان من داخل الوسط الفني أو خارجه،

يُذكر أن الفنانة المصرية نيللي كريم قد انفصلت منذ عدة أشهر عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، ولديها أربعة أبناء من زيجاتها الماضية

وعلي الصعيد الفني، انتهت النجمة نيللي كريم من تصوير دورها في “فيلم 200 جنيه” ويضم عدد كبير من النجوم، منهم إسعاد يونس وأحمد السعدني وهاني رمزي وعمرو عبد الجليل، تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

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