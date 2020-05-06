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عادة ما يطلق النجوم علي أنفسهم أسماء فنية قبل شهرتهم أو يتم إطلاقها عليهم من قبل مكتشفيهم من إعلاميين أو ملحنين أو نجوم كبار، لتصبح مع الزمن أسماء ثابتة لهم يعرفهم الجمهور على أساسها، ولكن الغريب احيانًا ما تكون هذه الأسماء مختلفة تمامًا عن أسمائهم الحقيقة. بل وقد يتفاجئ الكثيرين بها.

ومن أبرز هؤلاء النجوم الفنانة شيرين ، يسرا، إيتن عامر ، سامو زين، أنوشكا، لبلبة، مى عز الدين ، فيفي عبده، وغيرهم من الفنانين الذي استخدموا أسماء فنية مستعاره ولقبوا بها أنفسهم، أو أطُلقت عليهم مع الوقت من قبل مشجعيهم أو من قبل الصحافة المتخصصة.

وفي الفيديو التالي سوف نستعرض معًا الأسماء التي اختارها الفنانون لأنفسهم أو أشتهروا بها، ومدى اختلافها عن أسمائهم الحقيقية.

اسماء الفنانين الحقيقية

اسماء الفنانين الحقيقية كل فنان بيحاول يكون مميز ومختلف عن الباقيين والتمييز ده ممكن يبقي علي هيئة اسم فـ بيغير اسمههنعرض عليكم بعض اسماء الفنانين قبل وبعد التغيير

Posted by Dina Mohsen – Wizo on Friday, December 20, 2019

سماح عاطف

samah.atef85@gmail.com

كاتب ومحرر في موقع جريدة نورت

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