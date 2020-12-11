احتفلت الفنانة المصرية القديرة نهال عنبر بيوم ميلاد حفيدها الأكبر ياسين. ولهذا نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة له عبّرت من خلالها عن عاطفتها تجاهه وهنّأته بالمناسبة، وأرفقتها بالتعليق: “كل سنة وانت طيب يا روح قلبي وحياتي وعمري وأول فرحة لحسام ونانسي وليه ربنا يخليك ويحميك ويجعلك حياه سعيده قلبي انت يا ياسين”.

ولفتت نهال بهذا اهتمام متابعيها ومعجبيها حيث حققت الصورة عدداً كبيراً من علامات الإعجاب. وركّزت غالبية التعليقات على شكل ياسين حيث أثنى الكثيرون على جماله وقارنوا بين شكله وشكل جدّته مؤكدين أنه ورث الكثير من ملامحها.

ويشار إلى أن نهال تشارك في تقديم برنامج “راجل و2 ستات” الذي يُعرض على شاشة قناة ON إلى جانب الفنانة هيدي كرم والإعلامية شيريهان أبو الحسن. وتتناول حلقات البرنامج مواضيع ترتبط بمختلف القضايا التي تواجهها الأسرة العربية والمجتمع المحلي. كما يتضمن فقرات تنطوي على الفكاهة والضحك والمرح.