يبحث بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن أفراد عائلات المشاهير من أجل تشارك صورهم مع الجمهور. وفي هذا السياق، تداول بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة للفنانة الإماراتية شمّة حمدان ظهرت فيها مع والدتها ولفتت أنظار الكثير من المتابعين.

وهو ما أطلق موجة من التعليقات حيث قارن المتابعون بينها وبين والدتها. وفيما رأى البعض أنها تشبهها قليلاً، أشار آخرون إلى أن درجة الشبه تكاد تكون معدومة.

ولم يتردّد فريق ثالث في التنمّر على شمّة مؤكدين أن والدتها لا تزال تحتفظ بأنوثتها على عكسها، ومما جاء في التعليقات على أحد تلك الحسابات: “الحمدلله أمها ثحتفظ بأنوثتها”.

ويُشار إلى أن والدة شمّة تُدعى منيرة صفر وهي التي أشرفت على موهبة ابنتها ونمّتها منذ أن كانت في سنّ الثامنة حيث علّمتها العزف على الآلات الموسيقية الوترية مثل الغيتار والعود مع الغناء، وبالفعل أصبحت ماهرة في هذا المجال، علماً أن شمّة حلّت في المركز الثاني في برنامج المواهب الشهير Arabs Got Talent في موسمه الثاني.