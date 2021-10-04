أعادت مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعى، نشر عدة صور مجمعة للفنانة المصرية الراحلة «هاجر حمدي»، التى أثارت جدلًا كبير، للشبه بينها وبين الفنانة «حورية فرغلي» التي تصدر اسمها قائمة الأكثر تداولًا بموقع “تويتر“، في الساعات الأخيرة.

وباتت أوجه التشابه بين حورية فرغلي وبين الفنان الكبيرة الراحلة ” هاجر حمدي ” من في تعبيرات الوجه والابتسامه، ولون الشعر وشكل العينين وغيرهما.

هاجر حمدى، هي واحدة من اشهر نجمات الإغراء فى تاريخ السينما المصرية، اتلمذت على ايد يوسف وهبى· مثلت فى 32 فيلم، ثم اعتزلت الرقص والسينما في عام 1953 وسنها 29 سنه، ثم عادت اليه، وقد شاركت في عدد من الأعمال في فترة الأربعينيات والخمسينيات، فقدمت أدوار الراقصة خاصة وأن هذه هي مهنتها الأصلية، وتزوجت هاجر من الفنان كمال الشناوي، وأنجبت هذه الزيجة ابنهما المخرج محمد الشناوى.

لا يفوتك مشاهدة | صدمة: فنانة مصرية شهيرة هي شبيهة نانسي عجرم .. شاهد أوجه الشبه بينهما!

من ناحية أخري، تواصل حورية تصوير مشاهدها بـ “مسلسل أيام وبنعيشها” بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث يعد أولى أعمالها بعد عودتها وتجاوز أزمتها الصحية التي المت بها على مدار السنوات الماضية، وتجسد “حورية” في العمل شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية.

مسلسل “أيام وبنعيشها” تأليف سماح الحريرى ومن إخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى.

ومؤخرًا ظهرت حورية فى الدورة الـ20 لحفل جائزة الموريكس دور بـ لبنان، وتحدثت لوسائل الإعلام عن اللحظات الصعبة التى عاشتها بسبب أزمتها الصحية الأخيرة وتطورات رحلتها العلاجية فى أمريكا، وكشفت عن تأجيلها لاستكمال رحلتها العلاجية التى كان من المزمع إجراؤها فى أغسطس الماضى بسبب تصويرها لعمل فنى جديد.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “