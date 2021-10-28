دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد “السوشيال ميديا” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الفنانة والإعلامية اللبنانية “إيميه صياح” التي ظهرت مؤخرًا مع شقيقها الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث خطف شقيق مقدّمة البرامج والممثلة اللبنانية إيميه صياح، «إيلي» الأنظار بوسامته في أحدث ظهور له، بعدما نشرت إيميه صورة لها برقفته، على حسابها الخاص على “إنستجرام“، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

إيميه أرفقت الصورة بتعليق قائلةً: “إنه يوم ميلاد أخي الوسيم اليوم.. أسعد عيد ميلاد حبيبي إيلي صياح.. بارك الله في دربك دائمًا.. أنا فخور جدًا بك وبما أنجزته في سن مبكرة.. أحبك”.

وقد تلقت إيميه العديد من التعليقات التي تتضمنت عبارات التهاني والأمنيات بالعمر الطويل، وكان لافتًا تعليق وَرَد من والدي إيميه، حيث قالت والدتها السيدة جاكلين صياح : “حياتي انتووووو كل سنة وانت بالف خير مامي”، أما والدها السيد ابراهيم صياح فقال: “الله يخليلي ياكن كلكن يا بابا”. كما تفاعل عدد من نجوم الفن والمشاهير على المنشور.

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من ناحية أخرى، وبعد غياب ثلاث سنوات عن الشاشة، أطلّت إيميه صياح لأول في مسلسل “الهيبة جبل” بجزئه الخامس والأخير إلى جانب النجم تيم حسن ومن انتاج شركة صبّاح أخوان واخراج سامر برقاوي.

حيث تؤدي إيميه صياح بشخصية “سارة” التي بدأ ظهورها في العمل خلال الحلقتين الماضيتين، وعن هذه التجربة، أكدت إيميه صياح أن شعورها مزدوج أولاً شعور جميل وبنفس الوقت شعور مليء بالمسؤولية والتحدي خاصة ان هذا الجزء هو الأخير كما ان المسلسل ناجح وهذا ليس سهلاً.

كما نشرت إيميه صورة أخرى عبر “انستجرام” تجمعها بالنجمة السورية منى واصف من كواليس المسلسل وعلّقت عليها: “والتقت سارة ب أمّ جبل ستّ الكلّ وحبيبة قلب الكلّ.. الكبيرة منى واصف بحبّك كتير، الله يطوّل بعمرك”.

مسلسل “الهيبة – جبل”، من بطولة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، عبدو شاهين، والممثلة الكبيرة منى واصف وغيرهم.

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