تعليقا على المظاهرات ضد كورونا.. محمد امام: “شكلنا هنلاعب إيطاليا في النهائي”

أثارت المظاهرات الليلية التي شهدتها محافظة الاسكندرية مساء امس ضد فيروس الكورونا جدلا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشر الفنان المصري محمد امام مقطع فيديو لهذه المظاهرات عبر حسابه على تويتر وعلق كاتبا: “شكلنا هنلاعب إيطاليا في النهائي”.

وكانت قد انطلقت تكبيرات أهالي منطقة أرض الفضالي، بمنطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية، مساء امس، حيث قاموا بالدعاء لرفع البلاء عنهم من شرفات منازلهم.