الصفحة الرئيسية فن تعليقا على المظاهرات ضد كورونا.. محمد امام: “شكلنا هنلاعب إيطاليا في النهائي”

تعليقا على المظاهرات ضد كورونا.. محمد امام: “شكلنا هنلاعب إيطاليا في النهائي”

بواسطة -
0 26
محمد امام

محمد امام

أثارت المظاهرات الليلية التي شهدتها محافظة الاسكندرية مساء امس ضد فيروس الكورونا جدلا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشر الفنان المصري محمد امام مقطع فيديو لهذه المظاهرات عبر حسابه على تويتر وعلق كاتبا: “شكلنا هنلاعب إيطاليا في النهائي”.

وكانت قد انطلقت تكبيرات أهالي منطقة أرض الفضالي، بمنطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية، مساء امس، حيث قاموا بالدعاء لرفع البلاء عنهم من شرفات منازلهم.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.