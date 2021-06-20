علق الفنان ” أحمد فلوكس ” على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتأييد حبسه لمدة عام في الدعوى القضائية التي أقامتها ضده سيدة الأعمال ” ياسمين عزت ” بواسطة وكيلها المحامي ط أحمد الجندي ” .

والتي اتهمته فيها بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها والتهديد بالإيذاء والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق .

كما شمل الحكم أيضا تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

فقال أحمد فلوكس في مداخلة هاتفية له لبرنامج حضرة المواطن مع الإعلامي ” سيد علي ” أنه لا تعقيب على أحكام القضاء ولكنه لا يعلم لماذا تحدث معه مثل هذه الأشياء مشيرا إلى أن لديه قضيتين مرتبطتين ببعض واحدة تم حفظها والأخرى صدر الحكم فيها .

وتابع : ” الإعلام معندوش خلفية بالقصة لإني أخدت عهد على نفسي مطلعش اتكلم في الحاجات الشخصية .. لسه مش تأييد حبس لسه في درجات تقاضٍ تانية وأنا مش محبوس أنا في بيتي هي حملة موجودة عليا ” .

وأضاف أحمد فلوكس : ” مفيش بيني وبينها قصة مش فاضي ليها ولا غيرها .، أنا راجل أعول رجعت لزوجتي وإبني .. عندي مستقبلي ، راجل مش فاضي ومش بحب المحاكم .. أنا إبن ناس أهلي مربيني وأبويا وأمي تعبوا عليا وعلاقتي بكل الناس طيبة جدا ومبسعاش لشهرة مش محتاجها ومش عايزها ” .

واستكمل : ” هي مش مذيعة وهي قضية شخصية مش هتكلم فيها دلوقتي .. اللي عاوز يعمل شر بيعمله ربنا كبير مش راضي لظلم حد .. مش أنا اللي بجري للشر والقواضي أنا أبويا وبيتي وأمي علموني كده واللي بيعمل حاجة بيدفع تمنها ” .

https://www.facebook.com/watch/?v=2977329669168968&t=321