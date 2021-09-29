أعربت الفنانة ” حلا شيحة ” عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها من جانب المتابعين في تعليقاتهم على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام في الساعات الماضية وظهرت بها وهي ترتدي الحجاب .

فكتبت في تعليق لها على الصورة : ” صحيت من النوم على كل الكلام الجميل والدعوات اللي من القلب .. ويارب يجمعنا دايماً على حبه ” .

وتابعت حلا شيحة : ” والدعوات الجميلة ليها دائما الأثر في قلوب الناس لبعضها البعض والنفوس الطيبة والفطرة الطيبة وحسن الظن في زمن بقى صعب بس اللي بيحليه بجد الحب ” .

يذكر أن صورة الفنانة حلا سيحة بالحجاب جاءت كرد منها على تصريحات والدها الفنان التشكيلي ” أحمد شيحة ” الأخيرة التي أشار فيها إلى أن إبنته غير محجبة في الوقت الحالي متحدثا عن أن الحجاب لا دخل له بالعلاقة مع الله .