نشر الإعلامي ” رامي رضوان ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” طالب من خلاله بالدعاء للفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” والد ووالدة زوجته الفنانة ” دنيا سمير غانم ” .

وذلك بعد الإعلان يوم أمس عن تواجد دلال عبد العزيز وسمير غانم في المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد .

وكتب رامي رضوان في منشوره : ” أشكر كل من حاول التواصل .. وأرجو التماس العذر .. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي أ.سمير غانم وأ.دلال عبد العزيز ” .

وتابع قائلا : ” وهم في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة .. أرجو من حضراتكم الدعاء لهما ” .