نشرت الفنانة ” شريهان ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر علقت من خلالها على نجاح مسرحيتها الجديدة ” كوكو شانيل ” التي عادت بها إلى الأضواء والساحة الفنية بعد فترة غياب دامت لسنوات طويلة .

وأعربت شريهان عن سعادتها بإشادة الإعلامية ” لميس الحديدي ” بأدائها في مسرحية كوكو شانيل واصفة إياها ب ” الأيقونة ” وأن المسرحية تضاهي المسارح العالمية في كافة التفاصيل من حيث الإخراج والإنتاج والديكور وغيره .

فكتبت شريهان في تعليقها : ” أنا فرحانه وسعيدة .. فخورة إني قدرت أسعدكم سعادة محترمه تليق بشرف إنتظاركم وحبكم واحترامكم وتقديركم يا لميس ” .

وتابعت : ” وهكذا في نظري وقلبي ودمي وفكري الفن لابد أن يكون ولازم أن يكون بدون أي تنازل في كل وأي شئ .. ونعم يا حبيبتي ” حولوا كل محنة إلى منحة ” هذا أنا ” .

أنا فرحانه وسعيدة .. فخورة إني قدرت أسعدكم سعادة محترمه تليق بشرف إنتظاركم و حبكم و إحترامكم و تقديركم يا لميس .. وهكذا في نظري و قلبي و دمي و فكري الفن لابد أن يكون و لازم أن يكون، بدون أي تنازل في كل وأي شئ..



ونعم يا حبيبتي "حولوا كل محنة إلى منحة" هذا أنا.

https://t.co/LswskmBtGp — Sherihan (@Sherihan) July 24, 2021