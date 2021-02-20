فاجأت الممثلة المصرية ​هبة الدري​ المتابعين بتعليقها الصادم، بعد إعلان الممثل الكويتي ​نواف العلي​ إنفصالهما.

وكتبت هبة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “الصمت في بعض المواقف مهابة”.

وكان نواف قد أعلن عبر صفحته الخاصة إنفصاله عن هبة، وكتب: “أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله”.

وكان نواف قد تزوّج للمرة الأولى من إمرأة من خارج الوسط الفني، وأنجبا إبنه الأول “عبد العزيز”، وكانت الزيجة الثانية من هبة الدري، يوم 12 كانون الأول/ديسمبر عام 2012، وأنجبا ولدين هما “بدر” عام 2014 و”فهد” عام 2017.





