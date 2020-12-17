أثار النجم ​جورج كلوني​ جدلاً كبيراً بتعليقه الصادم، على ما قام به النجم ​توم كروز​ بتوبيحه لفريق عمل فيلمه الجديد “​Mission: Impossible​ 7″، مشيراً الى أن توم محقق تماماً بهذا الأمر.

وقال كلوني في لقائه مع الإعلامي هورد ستيرن، في حلقة من برنامجه “siriusxm”، إن ما فعله توم لم يأت إلا من رجل مسؤول.

وأضاف كلوني إن صناعة السينما من أكثر الصناعات، التي تضرت خلال الفترة الأخيرة، بسبب أزمة ​فيروس كورونا​، وأن أي توقف سيعود بالضرر على العاملين في هذا المجال.

وكان تسجيل لتوم أظهر غضبه الشديد من أفراد من طاقم الفيلم، لعدم إلتزامهم بإجراءات التباعد الإجتماعي المُتبعة، خلال فترة كورونا.

وقال كروز في المقطع الصوتي: “لا أريد أبداً رؤية ذلك مرة أخرى، على الإطلاق! وإذا لم تفعل ذلك، فأنت مطرود. وإذا فعل ذلك أي شخص في هذا الطاقم – انتهى الأمر، وأنت أيضاً وأنت أيضاً”، وذلك بعد أن رآهما يقفان على مسافة متقاربة، بخلاف ما ينبغي فعله للوقاية من الفيروس.













