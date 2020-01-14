تعليق صادم من نيشان.. ”مَقتَل نانسي عجرم وبناتها”!

نشر الإعلامي نيشان تعليقا صادما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن أزمة الفنانة نانسى عجرم والقتيل محمد الموسى الذي اقتحم فيلتها.

وقال: “ماذا لو أتى الخبر كالآتي: “عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها”! .. كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟!

وأضاف نيشان قائلا: هل كان على فادي أن يدعو السّارِق إلى طاوِلَة حِوار؟ .. هل كانَ ليُناقشه في اتيكيت اقتحام المنازل؟”.

ماذا لو أتى الخبر كالآتي:

“عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها”!

كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟!

إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟

الأمّ والأب يحميان أطفالهما

بغريزة لا تُقهَر.

هل كان على فادي أن يدعو السّارِق إلى طاوِلَة حِوار؟

هل كانَ ليُناقشه في اتيكيت اقتحام المنازل؟ — نيشان (@Neshan) January 13, 2020

تلقت عجرم وزوجها الدكتور فادى الهاشم وعائلتهما العديد من رسائل الدعم عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، و دشن محبيها هاشتاج ” كلنا حدك نانسى ” وتصدر الهاشتاج التريند فى العديد من الدول العربية .

وأعادت نانسى عجرم نشر عدد كبير من التغريدات ورسائل الدعم و الحب التى تلقتها من خلال حسابها على تويتر، ومن بينها تغريدات من مدونين سوريين أعربوا عن دعمهم الكامل لها ولعائلتها.

كما وجه لها عدد من أصدقائها فى الوسط الفنى، رسائل دعم

