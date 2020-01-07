تعليق غريب من فيفي عبده على انفصال اصالة وطارق العريان!

أثارت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، جدلًا واسعًا بتعليق غريب على منشور الفنانة السورية أصالة، والتي أعلنت فيه انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وتركت فيفي عبده تعليقا على الصورة التي نشرتها أصالة برفقة العريان، يحتوي على العديد من الايموجي على شكل قلوب، بشكل يظهر أن فيفي عبده لم تقرأ ما أرفقته أصالة مع الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام ما دفع مستخدمين كثيرين للموقع للرد على “كومنت” فيفي عبده.

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: “بتفكرني بأمي لما بتعلق عند حد من غير ما تقرا المكتوب”، “إيه يا فيفي دي اتطلقت مش خلفت”، “ضحكتيني والله”، إنتي فرحانة؟”، “يا جماعة شكلها مقرتش اللي مكتوب على الصورة”.

وتلقت أصالة الكثير من الدعم سواء من متابعيها عبر الموقع أو من الفنانين الذين تمنوا لها الأفضل خاصة بعد الانفصال.