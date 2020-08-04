تناقل ناشطون ومواقع اخبارية تدوينة منسوبة للفنان السوري عبدالمنعم عمايري شكك فيها بإصابة طليقته الفنانة أمل عرفة بفيروس كورونا لا بل واتهمها بفبركة الأمر بهدف ان تصبح ترند.

وبحسب النص الذي تم تداوله، فقد قال عبدالمنعم عمايري في تدوينة عبر حسابه على الفايسبوك قبل ان يعود ويحذفها: “حاليا اذا بدك تكون ترند فعليك أن تقول معي كورونا!”.

وكانت ​أمل عرفة​ قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن إصابتها ب​فيروس كورونا​ على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وأشارت الى ان 5 أطباء أكدوا ذلك.

يذكر أن عبدالمنعم عمايري تزوج بالفنانة أمل عرفة عام 2001، وأنجبا كل من “سلمى” (ولدت في 2005) و”مريم” (ولدت في 2008). وقد انفصلا بعد 15 عامًا من الزواج في سنة 2015.