أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر قرارا يوم أمس الإثنين بإيقاف الفنان ” محمد رمضان ” عن التمثيل لحين التحقيق معه والمقرر بدئه قي مطلع ديسمبر المقبل وإلغاء الشركة المنتجة لمشروعه الدرامي ” موسى ” على الرغم من البدء في التحضير له والذي كان من المقرر عرضه رمضان المقبل .

وذلك على خلفية اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد تداول صورا له مع عدد من المشاهير الإسرائيليين خلال تواجده في دبي .

وعلق محمد رمضان على هذا القرار في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تضمن صورة له مرتديا البدلة العسكرية وكتب في تعليقه عليها : ” احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وإني لا أعلم جنسيته ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير ” .

وتابع : ” ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا أعمل إيه .. أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ” .

وأضاف : ” ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية .. شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي .. ثقتي في الله وحده ” .