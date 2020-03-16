تعليق محمد عبده على الخلاف بين أحلام وأصالة : ” ضربا من المشاكسة الإعلامية وهما أحباب “

أجرى الفنان السعودي ” محمد عبده ” لقاءا مع قناة ” سكاي نيوز ” العربية على هامش حفله في مهرجان الفجيرة للفنون والذي تحدث من خلاله عن الخلاف القائم بين الفنانة الإماراتية ” أحلام ” والفنانة السورية ” أصالة ” .

حيث أكد محمد عبده أن هذا الخلاف سوف يزول وأن الجفاء ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط وليس على المستوى الشخصي معربا عن اعتقاده أنهما لا ترفضان المصالحة .

وأضاف : ” لا أعتقد أن هناك جفاء بين أحلام وأصالة فهذا يظهر فقط على مواقع التواصل الاجتماعي .. ولكن في الحقيقة هما أحباب من زمان وأعرفهما تماما لأن الفنان لا يحمل حقدا على فنان آخر .. وقد يكون الخلاف نوعا من المشاكسة الإعلامية التي ستزول مع الوقت ” .