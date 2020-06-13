أجرت الفنانة اللبنانية ” مي حريري ” مقابلة لبرنامج ” atv live ” على التليفزيون الكويتي والتي تحدثت فيه عن الخلاف القائم بين الفنانة ” هيفاء وهبي ” ومدير أعمالها السابق ” محمد وزيري ” .

وعلقت مي حريري على ذلك قائلة : ” القصة اللي فيها هيفاء الآن أنا كتير زعلانة عشانها صراحة وكتير اتفاجئت إنه هالقد ممكن تكون طيبة لهالدرجة مثلا .. ما معقول اللي صاير مع هيفا إنها تترك حدا يتمادى معها وعلى فلوسها ومجوهراتها ” .

وتابعت : ” يعني القصة اللي صايرة معها كتير كبيرة .. يمكن أنا ما قلت شي ولا حكيتها بس أنا من جواتي وقفت معها .. لأني بزعل على كل بنت من الآخر هيفا أو غيرها مين ما كانت تكون فنانة أمي أختي مين ما كان أنا بزعل على الأنثى ” .

وأضافت حريري : ” وأنا بشعر بهيفاء كامرأة تعرضت لغدر وإنه رجل نصب على امرأة .. وإنه أكيد هادا مو رجل لأن الرجل مش بس اللي بشوارب ودقن دول فيه منهم كتار .. والرجولة هي مواقف وعطاء وحنان ومحبة وأمان .. الرجل مثل الوطن ” .

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