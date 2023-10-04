صدمت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق الجمهور بعد ظهورها بنحافة شديدة غير متوقعة خلال إطلالتها الأخيرة من اداخل أحد المطاعم في العاصمة الفرنسية باريس الأمر الذي دفع الجمهور إلى العديد من التساؤلات.

غادة عبدالرازق تظهر بنخافة مفرطة

وشاركت غادة عبد الرازق الجهور الصور عبر حسابها الرسمي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام) وسط تفاعل كبير من المتابعين الذي تمحورت أسئلتهم حول سبب نحافتها الشديدة وغير المتوقعة محاولين الاطئنان على وضعها الصحي.

ووجّه أحد المتابعين انتقاداً لها لكتابتها التعليق المرفق على الصورة باللغة الإنجليزية لترد عليه غادة عبد الرازق بأسلوب حاد قائلة “والنبي كل واحد يخلّيه في نفسه، أنا بكتب الإنكليزي كده أنا حرة اللي مش عاجبه ميدخلش عندي… ناس معقدة ومن هنا ورايح مافيش نجم أو فنان مصري هيقبل الإهانة وقلة الأدب من ناس… الأدب”.

غادة غبد الرازق في رمضان 2024

من الناحية الفنية، كانت غادة عبدالرازق قد كشفت عن اتخاذها قراراً بخوض سباق دراما رمضان 2024 في مسلسل مكوّن من 15 حلقة، وذلك بعد نجاحها في تجربة الأعمال القصيرة من خلال مسلسل “تلت التلاتة” الذي قدّمته في رمضان الماضي وهو من 15 حلقة، وحكاية “تحت الحزام” من مسلسل “حدث بالفعل” التي انتهى عرضها أخيراً، وتتكوّن من ثلاث حلقات.

وقالت غادة عبد الرازق في تصريحات إعلامية: “هتشوفوني في رمضان إن شاء الله بمسلسل جديد مكوّن من 15 حلقة”.

وكانت غادة عبد الرازق قد صرحت في أحد البرامج التلفزيونية أنها لن تخوض تجربة الأعمال الطويلة، معلّلة السبب بأن المؤلفين باتوا عاجزين عن التحكّم في أحداث المسلسلات ذات الـ30 حلقة.

مسلسل “تلت التلاتة”

يُذكر أن من آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرزاق مسلسل “تلت التلاتة” الذي عرض داخل السباق الرمضاني.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم غادة عبد الرزاق ،أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله والمسلسل من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح والمسلسل من نوعيه المسلسلات ١٥ حلقة.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة.

مسلسل “حدث بالفعل”

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال غادة عبدالرازق، هي حكاية تحمل اسم “تحت الحزام”، ضمن أحداث مسلسل “حدث بالفعل”.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم: غادة عبدالرزاق ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبد الله محمود وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي إنساني حول العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق بالأمراض النفسية تم تجميعها من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

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