أحدثت الفنانة اللبنانية ديانا حداد ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها مجموعةً من الصور الجديدة على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، والتي بدت فيها بإطلالة أظهرت تغييرات كثيرة في ملامحها، لدرجة أن بعض المتابعين بالكاد تعرّفوا إليها من النظرة الأولى.

ومما جاء في التعليقات: “ما شاء الله كثير تشبه ديانا حداد” و”متغيرة. ما شاء الله” و”كأنك مديحة الحمداني زوجة الممثل السوري قصي خولي”.

ويُشار إلى أن ديانا كانت قد فاجأت متابعيها بنشر صورة ظهرت فيها بتسريحة شعر مختلفة وجريئة، بعد قصّ شعرها الأسود الطويل، حيث بدت بـ”لوك” مختلف تماماً عن ذاك الذي عرفها به المتابعون. وعلّقت الفنانة على الصورة برسالة وجّهتها إلى السيدات وكتبت فيها: “كوني قوية. لأجلك أنتِ، واجهي مصاعب الحياة بمفردك، كوني أجمل مما يظنون، كوني كما تحبين دائماً، كوني صعبة الكسر، كوني رائعة مختلفة، كوني دائماً أنت”.