نشرت ملكة جمال لبنان السابقة كارن غراوي، مجموعة من الصور لها مع ابنها أمير، الذي رُزقت به قبل أشهر.

وأظهرت الصور كارن وهي تحمل إبنها، وإلى جانبها زوجها “جاد وهبي” الذي تزوجته عام 2019 قبل 5 سنوات.

ملكة جمال لبنان في أحدث ظهور مع نجلها وزوجها

ولاحظ المتابعون أنّ ملامح غراوي تغيّرت كثيراً، بين الفترة التي انتُخبت فيها ملكة جمال لبنان، وبين الآن.

كارن غراوي ملكة جمال لبنان لعام 2013 مع زوجها ونجلهما

معلومات عن كارن غراوي

كارن غراوي هي ملكة جمال لبنان لعم 2013 ، ولدت في العاصمة اللبنانية بيروت، ودرست الهندسة الداخلية في الجامعة اللبنانية الشأنيكية في بيروت.

كارن غراوي ملكة جمال لبنان لعام 2013 مع زوجها ونجلهما

وقالت بعد فوزها باللقب في أول بيان لها: “لبنان له وجه جميل رغم الظروف الصعبة التي يتجاوز بها، وأنه يلزم على الجميع أن يتحدوا للتغلب على الظروف التي يتجاوز بها”.

ونحو سؤالها عن توقعها لفوزها باللقب قالت: “لم أفكر في الفوز في المطلع، لقد شاركت مثل أي شخص آخر وكنا جميعًا متماثلين. يتمتع جميع المشترِكين بفوائد معينة سمحت لهم بالمشترِكة ومن الممكن لأي منهم الفوز.

وأردفت لم أكن أتوقع الفوز، إلا أن التمرينات كانت مكثفة مع التحضير أمام الكاميرات، ومن الطبيدرك أن تأتي فكرة الفوز بأي مشترِكة. ومع ذلك، يبقى الرهاب الكبير، بغض النظر عن أمل الفوز وعوامل أخرى “.

وقالت أيضاً “كان التغيير الأبرز والأضخم هو سفري المباشر في اليوم التالي لانتخابي للمشترِكة في مأسبقة ملكة جمال العالم. كان السفر بحد ذاته جديدًا لأنني لم أكن معتادًا على السفر. كان جميع الأشياء جميل وصعب في نفس الوقت.

جوائز قيمة إلى جانب اللقب والتتويج

نحوما توجت بلقب ملكة الجمال، استلمت كارين غراوي عدة جوائز قيمتها النقدية نصف مليون دولار أمريكي، منها شقة بمقدار 250 ألف دولار في منزل مسك، أودي Q 3 2014، عقد وجعاس من مجوهرات بونجا، ساعة وجعاس من مون بلان، تجهيزات كهربائية للمنزل الجديد من سامسونج إضافة إلى خمسين مليون ليرة نقدا وجوائز أخرى.

كمْ عمر كارن غراوي؟

ولدت كارن غراوي العاشر من يوليو عام 1991 حيث إنها تبلغ من العمر 32 عاما.

من زوج كارن غراوي؟

زوج كارن غراوي هو الملازم أول “جاد وهبي”، وتخلل احتفال زواجهما عرض عسكري وقد حضر حفل زفاإستيعابا، أصدقاءهما المكانبين وعدد كبير من كبار الشخصيات العسكرية. وتم تصوير الحفل بطائرة “درون”، وهي طائرة ضئيلة، يتم التصوير بها من بُعد.

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