نشب تلاسن بين المطرب العراقي علي يوسف؛ والإعلامية الكويتية مي العيدان، وذلك بعد اهتمام الأخيرة بنشر فيديوهات وصور للطفلة “ملك” ابنة “يوسف” من زوجته زهراء، ما فسره المتابعون بأنها تحاول إثارة الجدل ومواصلة الحديث عن القضية التي انتشرت بشأن ارتباطه بالفنانة هند البلوشي.

ويبدو أن منشورات العيدان أغضبت علي يوسف؛ وجعلته يرد عليها مستخدما صورة لشخصية كرتونية تتميز بأنف كبير، راميًا بها إلى مي العيدان كما فسر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عليها تعليقًا: “منو يذكر هاي الشخصية.. روحوا قولولها لا تدخل خشمها بشغلات ما تخصها.. إنما للصبر حدود”.

وعقب وصول ما قام به المطرب العراقي إلى مي العيدان، ردت عليه فوراً بنفس الأسلوب مستخدمة شخصية كرتونية من برنامج “افتح يا سمسم”، وأرفقتها بتعليق قائلة: “في أحد يذكر هالشخصية.. روحوا قولوله حامض على بوزك تدخل الكويت.. لو لفيت على كل حريم الكويت وأنا جدامك.. فهمت يا أبو عيون دقمة.. يا كومبارس المغنيين يا مغني الطماطم”.

وامتنعت الفنانة الكويتية هند البلوشي عن المشاركة في حرب التلاسن التي اندلعت بين علي يوسف ومواطنتها مي العيدان، واكتفت بنشر صورة سوداء فقط على خاصية “الستوري” بحسابها على “إنستغرام”. مشغل الفيديو https://mz-mz.net/wp-content/up/2021/01/111111111-45-1.mp4?_=1

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ مي العيدان على تدخلها في شؤون المطرب علي يوسف، خاصة بعد اعترافه بحبه لهند البلوشي وقرب زواجهما، هذا بجانب نشرها فيديو لابنته ومحاولات استعطافه لعودته لزوجته “زهراء” حسبما فسر المتابعون.

وكان مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ريان جيلر، قد كشف مؤخراً عن زواج الفنانة الكويتية هند البلوشي، من المطرب العراقي على يوسف، إلا أن الطرفين لم يعلنا ذلك رسمياً حتى الآن. وظهر جيلر في مقطع فيديو يقول، إن معلومات مؤكدة وصلته من مصادر مقربة، تفيد بزواج البلوشي من يوسف وبارك لهما، وتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والأفراح، وقدّم لهما باقة ورد.