نفت المغنية اللبنانية نورهان جميع الإشاعات التي قالت إنها تزوجت من ثري سعودي لأجل ماله بعد تسريب صور لهما في مدينة “كان” الفرنسية.

وأكدت نورهان خلال استضافتها في برنامج “مع تمام” مع الإعلامي اللبناني تمام بليق، أنه كان مشروع زواج وقصة حب وعشق كغيرها من العلاقات، ولكنها لم تنجح وتستمر.

وأحرج تمام بليق الفنانة نورهان عندما نفت ان تكون متزوجة من رجل الاعمال السعودي بقيامه بعرض صورة لها معه على متن يخت غير انها نفت وشددت على أن الرجل السعودي كان شخصا رائعا، ولكن النصيب حال بينهما ولم يتم استكمال ما كانا يخططان له.

وأشارت نورهان إلى أن الفيلا التي تعيش فيها في الإمارات حصلت عليها كهدية من ثري عربي، ولكنها لن تعلن عن اسم من أهداها لها، مؤكدة أنها ارتبطت بـ5 أشخاص وكلهم كانوا مقتدرين ماديا، وأنها لا تستطع أبدا أن ترتبط بشخص فقير، ومستعدة للبقاء وحيدة طول العمر على أن ترتبط بشخص غير مناسب لها.

وأحرج مقدم البرنامج نورهان عند سؤالها عن قيمة المجوهرات التي تمتلكها، لكنها لم تعطِ إجابة صريحة وألمحت إلى أنها تتجاوز 500 ألف دولار، لكنها ليست بحوزتها حاليا، حيث أخرجت كل شيء ثمين تمتلكه إلى خارج لبنان بسبب الأوضاع الداخلية. “