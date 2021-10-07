كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبرى عن حقيقة التصريحات المنقولة عنها بعد إجراء حوارها مع احدى المجلات الأجنبية، بشأن كتابتها لسيناريو مسلسلها الجديد “حلم ليل” الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل.

وكتبت ياسمين صبري عبر حسابها على تويتر”: “تنبيه.. تصريحات ياسمين صبرى بخصوص مسلسلها القادم لم تنقل بالشكل الصحيح”.

وأكدت ياسمين أن المسلسل فكرتها فقط، ويكتب السيناريو والحوار محمد عبدالمعطى وكل الأخبار التي يتم تداولها أنه من كتابتها هي أخبار مغلوطة وغير دقيقة.

يذكر أن ياسمين صبرى ستعود للدراما الرمضانية بـ”حلم ليال” بعد غيابها هذا العام، حيث تتعاون مع السيناريست محمد عبدالمعطى للمرة الثانية بعدما قدمت معه أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل “حكايتى” في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولتة العمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل “فرصة تانية” في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبوداود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.