كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن قصص صادمة تتعلق بحياتها الخاصة والفنية، سواء في بداياتها، وأيضًا بعد خلافاتها العلنية مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب، في الأعوام الأخيرة.

وقالت شيرين خلال استضافتها في “بودكاست Bigtime” الذي تقدمه الفنانة السورية أصالة نصري والإعلامي المصري عمرو أديب: “من وأنا طفلة صغيرة أنا مضطهدة في البيت، وبيقولولي أنتي مش هتبقي حاجة وبيتنمروا عليا”.

شيرين وتصريحاتها عن التنمر

وأضافت: “لما كبرت كان بيتقالي من فنانين وملحنين كبار أنتي متنفعيش واللي ينفع البنات الحلوة وانتي شكلك مش حلو”، متابعة: “أنا كنت منتظرة من ناس معينة يدعموني”.

برنامج “Big time Podcast”

يطلّ عدد من المشاهير والنجوم في مجالات الغناء والموسيقى، التمثيل والإعلام وغيرها ضمن برنامج “Big time Podcast” مع عمرو أديب وأصالة، من تقديم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

يُعرض البرنامج على “MBC مصر” يومياً في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ويُعرض على “MBC مصر2” يومياً الساعة 6:00 مساءً.

أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب في البرنامج:

ـ ولاد الحرام رمولي السحر في بيتي.. ولقيت سُرة فيها رمل من المقابر وجواها مفتاح أوضة نومي.

ـ لما قريني بيتعبني بشغله سورة ق.

ـ كل اللي كانوا حواليا خونة.

ـ بكسر البسكوت للنمل وبعملهم غنيمة.

ـ مليش في بيوت التجمع بقول عايزة أروح أعيش في البيوت المزيتة القديمة، والشوارع اللي بقالها قرون، غير الصحرا اللي عايشين فيها.

ـ جالي تليفون وأنا راجعة من السفر إن في تعبان في بيتي.

ـ كنت بقول لربنا لو مخدتنيش هزعل منك، ودايما بدعيه أموت أنا وبناتي، علشان محدش يعذبهم ويستغلهم.

ـ كنت جاية من العمرة وبعيط أحلام حصنتني وقلت لها أنا محتاجة شيخ يحصني، لكن هي كويسة قارئة القرآن وحفظاه كويس، هي فنانة مش من بلدي لكن أتأثرت بيا.

ـ كل اللي كانوا معايا خاينين ومفيش أصل ومفيش عشرة، ومرة كنت بمشي شخص ما من عندي قالي طب عايز فلوس علشان أمشي، كل الناس لابسة قناع.

ـ ياسمين عبد العزيز كان معمولها سحر أسود وكانت هتموت بسببه.

ـ إحنا بنتأذي جامد، وبقرأ سورة البقرة من أجل الشفاء، ولقريني بقرأ له سورة ق.

المحكمة تدين شيرين في قضية سب وقذف

يذكر أن، محكمة جنح الشيخ زايد، غرمت المطربة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه؛ بتهمة السب والقذف والتشهير في حق المنتج محمد الشاعر.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، وجاء في الدعوى التي أقامها دفاع المنتج محمد الشاعر وحملت رقم 2070 لسنة 2023 أن المطربة شيرين عبد الوهاب شهّرت بموكله، كما أنها تعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.

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