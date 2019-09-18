توتر بين مي العيدان ووالدة دانا الطويرش.. ما قصة إلغاء حفل الزفاف بسبب الحمل؟

ظهرت الإعلامية الكويتية مي العيدان في فيديو تم تسجيله خلال حلقة من برنامجها “كشف حساب” وتوجهت من خلاله برسالة إلى والدة الفاشينيستا دانة الطويرش.

وفي التفاصيل أن الأخيرة كتبت على حساب ابنتها تعليقاً جاء فيه: “إنت يا مي إحنا دائماً نذكرك في مناسباتك. حتى ما كلفتي نفسك تدزي لي مساج على سلامة دانة”.

ولفتت مي إلى أن هذا التعليق لم يعجبها، مشيرة إلى أنها كانت تتابع أوضاع دانة أثناء الحمل وأنها هنأتها قبل ذلك بزواجها.

وكشفت أن الفاشينيستا كانت ستقيم حفل زفاف في بيروت إلا أنها أصبحت حاملاً ولم تتمكن من ذلك.

وتابعت: “مو حلو العرس وهي حامل”، مضيفة أنها شعرت بالحزن لأن التعليق يفتقر إلى الرقي. وأضافت أن علاقة شخصية تجمعها ودانة وأنها تعتبرها شقيقتها الصغرى خصوصاً أنها تكبرها بـ11 إلى 13 سنة.

وبررت عدم تواصلها معها بالقول إن بعض الأرقام اختفت عن هاتفها بسبب عطل طرأ عليه.