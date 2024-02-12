شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات الـ إنستجرام مجموعة من الصور من احتفالها بعيد ميلادها وذلك عبر خاصية الاستوري.

ونشرت ياسمين صبري صورا خاصة بتورتة كبيرة الحجم لعيد ميلادها جاءت بألوان الباستيل الهادئة كما شاركت لقطات من أجواء الاحتفال.

ياسمين صبري تحتفل بميلادها

وتفاعل الجمهور مع الصور التي شاركتها ياسمين صبري من احتفالها بعيد ميلادها السادس والثلاثين متمنيين لها دوام السعادة والنجاح.

نشأة ياسمين صبري:

ياسمين صبري من مواليد 21 يناير 1988 بمحافظة الإسكندرية، والدها يعمل طبيبًا بإحدى المستشفيات الكبرى في المدينة، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور، كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة، وجدها كان قبطانًا بحريًا.تلقت ياسمين تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

كشفت ياسمين أنها عاشقة للفن والتمثيل والإعلام بشكل كبير، كما أنها رياضية من الدرجة الأولى حيث تهوى ممارسة الرياضة والسباحة واليوجا،وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.

بدايتها الفنّية:

وقد تلقت ياسمين اتصالا من إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، وطلبت منها أن تعمل كموديل لأحد الإعلانات، فقررت ياسمين أن تقبل بعرض الشركة وتقتحم مجال الإعلانات، وبالفعل عملت الفنانة كموديل في الإعلانات لفترة محدودة.

كما قدمت ياسمين صبري أولى أدوارها الدرامية، وحققت نجاحًا كبيرًا بدورها، واصبحت من وقتها حديث الصحف والمجلات، حيث وصفوها بأنها من أجمل الوجوه الشابة الجديدة، لتتوالى بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية عليها، كما تم اختيارها ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

زيجات ياسمين صبري:

يُذكر أن ياسمين صبري تزوجت مرتين، الأولى كانت قبل دخولها عالم التمثيل من الطبيب محمد، ويعمل في مستشفيات الإسكندرية وهو صديق والدها، وانفصلا في 2017 بعد خمس سنوات من الزواج، ثم تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلا في 4 مايو 2022.

أحدث أعمالها الفنّية:

يذكر أن عرض للفنانة ياسمين صبري مؤخرًا أحدث أفلامها هو فيلم أبو نسب.

شارك في بطولة فيلم “أبو نسب” محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، هالة فاخر، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار،وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما لبعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

تعاون ياسمين صبري

يُعد هذا التعاون الثالث بين الفنان محمد إمام والفنانه ياسمين صبري بعد فيلم جحيم في الهند عام 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور عام2018.

تعيش ياسمين صبري حالت من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة فعرض لها ايضا فيلم البعبع داخل سباق عيد الأضحي.

شارك في بطولة فيلم البعبع أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا“، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة،محمد عبد العظيم، رحاب الجمل والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

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