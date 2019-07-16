توضيح من كندة علوش: ” أنا لااستخدم لفظ خادمة”

حرصت الفنانة السورية كندة علوش على تصحيح نص خبر انتشر في الساعات الماضية حول عدم سماحها “للخادمات” بلمس ابنتها.

فقد نشرت كندة علوش تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “نشر على لساني (لاأسمح للخادمات بلمس ابنتي) أولاً أنا لااستخدم لفظ خادمة بل عاملة أو مدبرة منزل.. وماقلته كالتالي (لاأحد يساعدني في تفاصيل ابنتي فأنا وحدي من اهتم بها وبتفاصيلها)”.

وتابعت كندة علوش: “ليس لدينا في منزلنا خادمات بل عاملة منزل واحدة تحمل ابنتي وتلعب معها.. ولكني وحدي من اعتني بكل مايخص ابنتي”.