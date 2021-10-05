أعلن الفنان المصري ” توفيق عبد الحميد ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن رغبته في تقديم عملا فنيا يفيد مصر وشعبها حتى وإن لم يربح أموالا من ورائه .

فكتب في منشوره قائلا : ” يا كريم يارب .. دماغي وخيالي في حالة إيجابية عايز أقدم حاجة مفيدة لمصر وناسها .. مش عايز أكسب فلوس بس كمان مش عايز أخسر عشان أستمر ” .

وكان قد كشف توفيق عبد الحميد في منشور سابق له عن إحتمالية مشاركته في أحد الأعمال الدرامية التي سيتم عرضها في الموسم الرمضاني القادم 2022 بعد سنوات طويلة من الغياب .

فقال : ” إن شاء الله في رمضان القادم قد أكون ضيفا عليكم في مسلسل جديد .. الله المستعان ” .