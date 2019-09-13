الصفحة الرئيسية فن توقيف برنامج ياسمين الخطيب ومنعها من الظهور إعلامياً.. والسبب!

توقيف برنامج ياسمين الخطيب ومنعها من الظهور إعلامياً.. والسبب!

بواسطة -
1 64
yasmine alkhatib

ياسمين الخطيب

تمّ توقيف برنامج ال​إعلام​ية المصرية ​ياسمين الخطيب​ “شارع النهار” ومنعها من الظهور إعلامياً وذلك بقرار من نقابة الإعلاميين في مصر أمس الخميس.
وبحسب بيان النقابة، فإنها أخطرت قناة “النهار” بحظر ظهور ياسمين الخطيب ومنعها تصوير أيّ حلقات جديدة من برنامجها، وذلك على خلفية عدم حصولها على التصاريح اللازمة من أجل الظهور في وسائل الإعلام، وتقديمها برامج رسمية.
وكانت الخطيب تقدمت بالفعل من حوالي أسبوع بالمستندات اللازمة، من أجل الحصول على تصريح ظهورها على الشاشة، إلا أنّ النقابة أوقفت برنامجها بالأمس.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.