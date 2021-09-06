شنت الفنانة السورية تولين البكري هجوما لاذعا على مواطنها الاعلامي فيصل القاسم، مذيع برنامج “الاتجاه المعاكس” على شاشة قناة الجزيرة القطرية.

وقالت تولين البكري في مقطع فيديو بثته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن فيصل القاسم انها لا تعتبره “سياسي ولا مثقف ولا له علاقة بالدكترة”.

واشارت تولين البكري الى تغريدة لفيصل القاسم قال فيها “فنانة سورية تكشف المستور وتفضح ما يجري في فنادق دمشق برعاية نظام الاسد” لترد عليه قائلة “يا حشرة شو دخل مشكلتي بأحد الفنادق بالنظام اذا بدنا نسميه نظام”.

وتابعت “انا ما عم افهم هذه التركيبة وكيف يحولها لمصلحته ليقبض راتبه”.

بدوره رد فيصل القاسم على تولين البكري دون ان يسميها عبر تغريدة قال فيها: “عجيب امر الشبيحة والنبيحة من الفنانين والفنانات السوريات الشبيحات …يمسحون الارض بالنظام ويشتكون ليل نهار من الجحيم الذي يعيشونه في سوريا البهرزي، وعندما نقوم بنشر منشوراتهم، يبدؤون بشتمنا والتهجم علينا…هههه”.

ههههه

عجيب امر الشبيحة والنبيحة من الفنانين والفنانات السوريات الشبيحات …يمسحون الارض بالنظام ويشتكون ليل نهار من الجحيم الذي يعيشونه في سوريا البهرزي، وعندما نقوم بنشر منشوراتهم، يبدؤون بشتمنا والتهجم علينا…هههه

ليش يا كُدش — فيصل القاسم (@kasimf) September 5, 2021

يذكر ان تولين البكري قد نشرت قبل ذلك مقطع فيديو طلبت فيه المساعدة من الجمهور والأصدقاء حتى تتمكن من إيجاد منزل لأنها تقيم حالياً في أحد الفنادق والذي وصفته بأنه غير مريح ومليء بالجرذان. ولم تتطرق تولين البكري إلى ما يحدث معها تحديداً وحول أين كانت تقيم سابقاً أو حتى ما إذا كانت قد خسرت منزلها بطريقة معينة.