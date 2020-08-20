تناقلت حساباتٍ نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة حديثة لـ”تيا ديب” إبنة النجمة اللبنانية “نوال الزغبي، واستطاعت الإبنة أن تخطف الأنظار بجمالها وبالشبة الكبير مع والدتها، حيث أكد عدداً كبير من المتابعين أن الفتاه باتت “نسخة” من نوال الزغبي .

يُشار إلي أن المطربة اللبنانية نوال الزغبي كشفت لأول مرة عن طلاقها رسميا من والد أبنائها إيلي ديب بعد زواج دام بينهما منذ عام 1999، فلم يكن تلك هو الانفصال الوحيد داخل أسرة نوال، بل إنه حدثت قطيعة بينها وبين ابنتها تيا ديب التي تركت المنزل وقررت العيش مع والدها لمدة عام.

وكان قد وجه لـ نوال الزغبي سؤالاً من إحدى الصحف العربية، ليسألها عن سبب اختيار ابنتها “تيا” للانتقال والعيش مع والدها بعدما كانت تعيش بصحبة والدتها وهل هناك خلاف بينهما دفع الأخيرة لاتخاذ القرار، فردت نوال قائلة: “تيا أصبح عمرها 18 سنة واختارت الانتقال للعيش مع والدها، فهل خطأ أن تختار العيش مع والدها؟!”.

بعد انقضاء العام، بادرت “تيا ديب ” بمصالحة والدتها، وكتبت تعليق أرفقتها بصورة لها هي و”نوال” التي وصفتها بأنها توأمها، من جهته أمن والدها “ديب” على المصالحة وذلك من خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معربًا عن سعادته الكبيرة وفخره بابنته التي أخذت خطوة تجاه والدتها، في تلميح إلى الموافقة الضمنية على المصالحة التي تمت بينهما.

وعلي الصعيد الفنى، علقت “النجمة الذهبية” نوال الزغبي عن اشتياقها لجمهورها ولحفلاتها منذ توقف كل الأنشطة الفنية عقب تفشى فيروس كورونا بالعالم، ونشرت نوال صورة لها من إحدى حفلاتها، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، معلقة عليها قائلة “اشتقت إلى المسرح… اشتقت إليكم جميعاً”.

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة نوال الزغبي، هو ألبوم “كده باي”، ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم: أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة؛ كما طرحت مؤخرا أغنية “اتحاربت” كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان، ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.