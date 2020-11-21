خطفت تيا ديب ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الانظار في عيد ميلادها والذي صادف يوم أمس الجمعة.

ونشرت النجمة الذهبية صورة ابنتها تيا على حسابها عبر موقع إنستغرام، والى جانب الصورة كتبت “عيد ميلاد سعيد يا كنزي”.

وقد لاقت الصورة تفاعلا واسعا من متابعي نوال الزغبي فقد حرص الكثيرون على نهنأتها بعيد ميلادها فيما تغزل بها اخرون لافتين الى شبهها الكبير بوالدتها.

يذكر ان لدى نوال الزغبي، 49 عاما، ثلاثة ابناء من طليقها ايلي ديب وهم تيا 22 عاما والتوأم جوي وجورجي 18 عاما.

من جهة أخرى، وكما سبق وكشفنا فإن نوال منهمكة في التحضيرات لألبومها الغنائي الجديد والذي يتضمن أغنيات بلهجات منوعة منها المصري واللبناني والخليجي. أيضاً علمنا أن نوال الزغبي ستكرر التعاون مع الشاعر مازن ضاهر الذي نجحت معه بأغنيتين “القوية” و “محاية”.

كما تتحضّر نوال لتصوير أغنية مصرية جديدة على طريقة الفيديوكليب تحت ادارة المخرج فادي حداد وذلك استعدادًا لطرحها قريبًا.