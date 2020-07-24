شارك الفنان السوري تيم حسن متابعيه بصورة جديدة له ظهر فيها مع ولديه ورد وفهد من زوجته السابقة ديما بياعة وذلك عبر حسابه على انستغرام.

وظهر تيم حسن مع ابنائه وهم يرتدون الكمامات الطبية اتباعا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد واكتفى بالتعليق بالايموجي.

وتأتي هذه الصورة بعد ان عبر تيم حسن وزوجته الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن دعمهما لابنه ورد الذي نشر مقطع فيديو عبر فيه عن رغبته حلمه في ان يكون فيزيائيًا فلكيًا وأن يلتحق بجامعة مرموقة.

يذكر ان تيم حسن كان قد نشر منذ اشهر صورة اخرى جمعته بولديه وهي من المرات القليلة التي يظهر فيها معهما على السوشيال ميديا.