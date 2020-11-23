تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو تم تسجيله خلال أحد مشاهد مسلسل “الهيبة” بجزئه الرابع “الهيبة الرد”، وفيه ظهر الفنان السوري تيم حسن وهو يرقص بطريقة ذكّرت الجميع برقص بوراك أوزجيفيت في أحد أفلامه.

وعرض الناشطون أيضاً فيديو لبوراك، وهو ما دفع الكثيرين إلى المقارنة بينه وبين تيم، ورأى بعضهم أن الأخير يقلّد الرقصة التركية المعروفة باسم “الزيبك”، والتي أدّاها بوراك في فيلمه.

ومما جاء في التعليقات: “المسلسل كله اصلاً تقليد للأتراك وادي الذئاب” و”اصلاً احسه يقلد الأتراك في كل شي ماله هوية” و”عطوه أكبر من حجمه وانتفخ هالتيم وتمثيله نسخ لصق عن الأتراك” و”هي نفسها مش شبهها”.

يُشار إلى أن الكاتب السوري أحمد قصار الذي شارك في كتابة سيناريو المسلسل، طلب تفسيرات عن شخصية “جبل شيخ الجبل” التي يقدّمها النجم السوري تيم حسن، مشيراً إلى أنه حاول عند كتابة الشخصية في هذا الجزء إخراجها من الصورة النمطية، لكن تيم بتكراره بعض المفردات أصاب الشخصية بخلل… وقال: “ما بتذكر اني كتبتلك بالنص كلمة اسبت، وماتهكلوا للهم ومنتهية، وفرج… الخ من مفردات نمطك القديم… بالمناسبة كلمة فرج تعتبر كلمة نابية عنا بالشام، وكل ما واحد بقول فرج بيجي وراها الرد فوراً بجملة يلي عطاك يا تحت الدرج، فما حلوة كل ما عم تقول فرج الناس عم تجاوبك فوراً”.