أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاماً لاغتصاب متكرر وتحرّش واعتداء من قبل 3 شبان في بلدة سحمر في البقاع اللبناني، الرأي العام اللبناني والسوري، وسط مناشدات لمعاقبة الفاعلين.

ولاقت القصة تفاعلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت الفنانة السورية كندة علوش عبر حسابها على تويتر: “جريمة الاعتداء على الطفل السوري مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود لايجب السكوت عنها.. تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيد عن أي اصطفاف قومي عنصري طائفي يارب ارحمنا من هذه النماذج من الوحوش البشرية وأمراضها وقذاراتها وانزل بهم أشد العقاب”.

جريمة الاعتداء على الطفل السوري مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود لايجب السكوت عنها.. تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيد عن أي اصطفاف قومي عنصري طائفي

يارب ارحمنا من هذه النماذج من الوحوش البشرية وأمراضها وقذاراتها وانزل بهم أشد العقاب — Kinda Alloush (@KindaAlloush) July 1, 2020

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اما الفنان السوري تيم حسن فقد شارك بدوره بتغريدة عبر هاشتاغ “العدالة للطفل السوري”.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن والدة الضحيّة وهي سيدة لبنانية تملك محلاً لبيع الخضار لتُعيل عائلتها بعد طلاقها من زوجها السوري، أمّا الطفل الضحيّة فيعمل في معصرة.

وأكدت الأم، أن ابنها تعرّض للتحرش والاغتصاب مرات عديدة بالإضافة إلى تعذيبٍ نفسي وجسدي.