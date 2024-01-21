حضرت الفنانة ياسمين صبري، حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بـ السعودية، وظهرت ياسمين بفستان جذاب وأنيق، وسط حضور كبير من نجوم العالم.

إطلالة ياسمين صبري في joy awards

وأطلت ياسمين صبري خلال الحفل، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللونين الأسود والذهبي، ليكشف عن جمالها، مما نال إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على ضهرها وكتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

حوار ياسمين صبري على هامش الحفل

في سياق متصل، كشفت الفنانة ياسمين صبري كواليس زيارتها الأخيرة لدولة سويسرا، إذ كانت بصحبة أسرتها.

وعلقت في حوارها مع كاميرا حفل joy awards المعروض عبر بث مباشر في قناة MBC1: “كنت في سويسرا مع عيلتي، بتصور معاهم ونزلت صورة معاهم كلهم”.

وأضافت ياسمين “بحب السفر أوي الصراحة ومفتكرش فيه حد مش بيحب السفر، كان بقالي فترة مروحتش سويسرا”، وعن نجاح فيلم “أبو نسب“، قالت “معانا مخرج قوي هو رامي إمام، وأسماء كبيرة زي محمد إمام وماجد الكدواني، وكواليس الفيلم كنت بضحك فيها ومبسوطة بالعمل”.

حفل joy awards بدورته الرابعة

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي.

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