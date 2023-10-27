تصدر الفنان محمد سلام حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بعد فيديو اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض السعودي وذلك من خلال مسرحية كان من المقرر عرضها في يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري، وانتشر هذه الفيديو بشكل كبير على السوشيال ميديا وتباينت الأراء بين داعم ومنتقد لموقف “سلام”.

محمد سلام وموسم الرياض

وبدأ العديد يتسائل عن الخسارة التي سيلحقها سلام من هذا الفيديو، ففضلا عن احتمالية عدم مشاركته في موسم الرياض السعودي مرة أخرى، كانت الخسارة المادية لـ سلام كبيرة جدا حيث كان من المقرر أن يحصل من عروض مسرحيته “زوج اصطناعي” ضمن فعاليات موسم الرياض السعودي على 80 ألف دولار أي ما يعادل 2٬471٬960 جنيها، وهو مبلغ كبير جدا.

ولكن رغم خسارته المادية كسب “سلام” العديد من الرسائل المعنوية التي دعمته في اتخاذ هذا القرار، حيث أشار العديد من الجمهور بأنهم احترموه، وخرج عدد كبير من نجوم الفن ليشيدوا به وأنه مثل أعلى للإنسانية حتى لو كان التكلفة المادية التي دفعها كبيرة.

وأثار قرار محمد سلام انقساما حادا في الوسط الفني في مصر، بين مؤيد ومعارض، إذ أيده كثيرون في إبداء التعاطف وإظهار كامل الدعم لأهالي غزة، بينما انتقده آخرون بسبب ما اعتبره «مزايدة على صناع القرار في السعودية والقائمين على موسم الرياض».

اعتذار محمد سلام عن مسرحية «زواج اصطناعي»

كشف محمد سلام عن تفاصيل هذا الأمر في فيديو له على حسابه بـ إنستجرام قائلًا: «السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر».

وأضاف محمد سلام: “المفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا هنعرض إن شاء الله يوم 30 وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، مش متخيل إني هروح اعمل مسرحية واهزر واغني وارقص واخواتنا في فلسطين عمالين بيتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصل، أنا مش هقدر اسافر طبعًا”.

وتابع: “ليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟، أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت، إن الموسم يتلغي أو يتأجل زي ما حصل في مهرجان الجونة والقاهرة أو يحصل إن الموضوع يهدى في فلسطين في غزة، والناس تدخل، ونقدر نعرض، بس مفيش حاجة بتحصل، وتقريبًا فيه ناس عماله تموت لحد دلوقتي ومفيش حاجة بتحصل، فأنا ازاي هروح اعرض والناس بيحصلهم كده في فلسطين”.

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