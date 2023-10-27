تصدر الفنان محمد سلام حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بعد فيديو اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض السعودي وذلك من خلال مسرحية كان من المقرر عرضها في يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري، وانتشر هذه الفيديو بشكل كبير على السوشيال ميديا وتباينت الأراء بين داعم ومنتقد لموقف “سلام”.
محمد سلام وموسم الرياض
وبدأ العديد يتسائل عن الخسارة التي سيلحقها سلام من هذا الفيديو، ففضلا عن احتمالية عدم مشاركته في موسم الرياض السعودي مرة أخرى، كانت الخسارة المادية لـ سلام كبيرة جدا حيث كان من المقرر أن يحصل من عروض مسرحيته “زوج اصطناعي” ضمن فعاليات موسم الرياض السعودي على 80 ألف دولار أي ما يعادل 2٬471٬960 جنيها، وهو مبلغ كبير جدا.
ولكن رغم خسارته المادية كسب “سلام” العديد من الرسائل المعنوية التي دعمته في اتخاذ هذا القرار، حيث أشار العديد من الجمهور بأنهم احترموه، وخرج عدد كبير من نجوم الفن ليشيدوا به وأنه مثل أعلى للإنسانية حتى لو كان التكلفة المادية التي دفعها كبيرة.
وأثار قرار محمد سلام انقساما حادا في الوسط الفني في مصر، بين مؤيد ومعارض، إذ أيده كثيرون في إبداء التعاطف وإظهار كامل الدعم لأهالي غزة، بينما انتقده آخرون بسبب ما اعتبره «مزايدة على صناع القرار في السعودية والقائمين على موسم الرياض».
اعتذار محمد سلام عن مسرحية «زواج اصطناعي»
كشف محمد سلام عن تفاصيل هذا الأمر في فيديو له على حسابه بـ إنستجرام قائلًا: «السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر».
وأضاف محمد سلام: “المفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا هنعرض إن شاء الله يوم 30 وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، مش متخيل إني هروح اعمل مسرحية واهزر واغني وارقص واخواتنا في فلسطين عمالين بيتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصل، أنا مش هقدر اسافر طبعًا”.
وتابع: “ليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟، أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت، إن الموسم يتلغي أو يتأجل زي ما حصل في مهرجان الجونة والقاهرة أو يحصل إن الموضوع يهدى في فلسطين في غزة، والناس تدخل، ونقدر نعرض، بس مفيش حاجة بتحصل، وتقريبًا فيه ناس عماله تموت لحد دلوقتي ومفيش حاجة بتحصل، فأنا ازاي هروح اعرض والناس بيحصلهم كده في فلسطين”.
نكرر للمرة الالف حل كضية غزة ليس في المقابلات الاعلامية وكثر الكلام ولا حتى بالامتناع عن المشاركة في مهرجان الرياض وغيره . ، او عمل مجاملات فارغة للحصول على لايكات ، وشهرة بل ربما دعاية مستقبلية لجني اموال اكثر ، غزة محتاجة عمل انقاذي متكامل .
من خلال السماح لاهل غزة خاصة الاطفال والنساء والعجايز والمرضى بالخروج الى مصر ( واسرائيل موافقة على ذلك) ليس كلاجئين في سيناء ، انما كسائحين في القاهرة والاسكندرية وغيرها ويبقون هناك الى حين انتهاء الحرب ولن يكلفوا مصر دولار واحد ، بل سيستفيد الاقتصاد المصري منهم كسواح ، خاصة اذا اعطيت كل عائلة غزاوية تصل مصر مبلغ قدره عشرة الاف دولار ، تكفيها للعيش في مصر بكرامة لمدة سنة بالقليل .وكل المطلوب ان تتبرع الدول العربية بمبلغ اربعة مليار دولار لتوزع على اثنين مليون غزاوي .
فيما يبقى المقاتلين وحماس ( حوالي نصف مليون ) فعيب عليهم ان يقال عنهم انهم يحتمون بالاطفال والنساء ، واكيد هذا شيء لا يقبلوه هم انفسهم ، فالاحسن ان يخرج الابرياء من اطفال ونساء ومرضى …. ، ويبقى المقاتلون وحماس في غزة الى ان يتم حسم المعركة او التوصل لاتفاق سلام ، يكون بموجبه وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى وقوات مصرية او دولية تفصل بين قطاع غزة واسرائيل.
البعض يقول ان اسرائيل في هذه الحالة ستستفرد بحماس والمقاتلين وتقصفهم بشدة ، وهذا غير صحيح ، فاصلا اسرائيل الان تقصف ولا تبالي وقد محت مناطق كاملة من الوجود كما في سوق النصيرات ، ولم تبالي بوجود اطفال او نساء ،
كما ان كثرة عدد السكان في غزة عبء اضافي على حماس وعلى المستشفيات والخدمات والطعام والمياه …..
الحل هو خروج اكثر من مليونين من اهل غزة من الاطفال والنساء الى مصر او غيرها كسواح وليس كلاجئين ، فحتى رئيس وزراء اسكتلندا الذي هو من اصول باكستانية ومتزوج من غزاوية ، اعلن استعداده لاستقبال اهل غزة عنده .
فلا معنى لاشراك الاطفال والنساء فيما يدور هناك من قتل وقصف .
يجب اخراج اثنين مليون مواطن من غزة فورا كسائحين ، وكل عائلة تخرج تمنح عشرة الاف دولار ، والا الطامة ستكون اكبر ، فيما يكتفي العرب بالاستنكار والشجب والتنديد واللطم والامتناع عن الهز بطريقة شكلية مضحكة الغرض منها رفع العتب لا غير .
مرة وحدة في حياتكم اعملوا صح بدل الثرثرة والشجب والتنديد .
لكن السيسي يخاف ان وصل اهل غزة راح يبقون في مصر ؟؟!! يا شيخ انت عندك في بلدك 110 مليون ، فحتى لو بقوا عندك راح يضيعون في الزحمة ، كما انهم لن يكلفوك شيء ، ولا تخاف انهم سيكونون من جماعة الاخوان فاغلبهم ليسوا كذلك !
وبعدين يقول انهم ربما يعملوا صواريخ ويضربوا إسرائيل فيخرب السلام الذي بين مصر واسرائيل ؟؟؟!! انه عذر سخيف ، فهل يستطيع ان يتحرك احد في مصر ويصنع صواريخ ويضرب بها اي دولة ناهيك عن إسرائيل ؟؟!! فالقبضة الامنية عندك تبع سلوكة الاقرع على قول عادل امام 😂 والا كان عملها مئات الالوف من المصرين الذين مناهم ان يقاتلوا الى جانب اهل غزة . توكل على الله يا سيسي واستقبل اهل غزة كسائحين وليس لاجئين عندك ، لتتحول لبطل قومي وترتفع شعبيتك وتنقذ ارواح اطفال ابرياء .
اما الحكام العرب فلا يوجد ابخل منهم ، مستعدين ان يشتروا يخوت وقصور وتحف فنية بعشرات المليارات ، لكنهم غير مستعدين ان يتبرعوا مجتمعين بمبلغ اربعة مليار دولار لانقاذ اثنين مليون مواطن من غزة اكثرهم اطفال ونساء وعجايز ومرضى !!!
اذن اعلموا ان تبرعكم ينقذكم من بلاوي كثيرة ومن غضب شعوبكم ولعنة الله والتاريخ ، فلدينا حوالي عشر دول عربية غنية لو كل منها تتبرع بنصف مليار فمعناه سيكون في تصرف اطفال غزة فورا خمسة مليار دولار تكفيهم للعيش وعوائلهم في اي دولة عربية لمدة سنة بكرامة ان وزع على كل عائلة من ذلك المبلغ عشرة الاف دولار .
فماذا تنتظرون ؟؟
لو فعلها السيسي والمصرين عموما واستقبلوا اثنين مليون غزاوي كسائحين في مصر لمدة سنة في الكثير لحين انتهاء المعركة واعادة بناء غزة ، وربما عمل سلام مهما يكن نوعه ، فان ذلك سيرفع من قدر مصر والسيسي في كل العالم ، ويدخلون التاريخ من اوسع ابوابه ، ويعتبرون انهم اغاثوا الملهوف ونفسوا عن المكروب وحقنوا دماء الاطفال في غزة ، كل العالم راح يعطيهم تعظيم سلام .
وعليهم ( اي المصرين ) يرفعون الافكار السوداء عن عقولهم مثل ان ذلك معناه بقاء اهل غزة للابد عندهم ويتحولوا لاجئين ، او انهم راح يصيرون عالة ، او يعكرون الامن في مصر او يخربون السلام مع اسرائيل ، فها هي الاردن فيها اربعة مليون من الضفة اي بعدد الاردنين او اكثر وما صار شي ، بل استفاد الاردن منهم ، كما ان بقاء اهل غزة في مصر سيكون مؤقت ، ولن يخرج جميع اهلها انما يبقى فيها نصف مليون مواطن اخر ، فيعني اسرائيل لن تستطيع ان تبتلعها وهي لا تريد ذلك .
«مزايدة على صناع القرار في السعودية والقائمين على موسم الرياض».
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محمد سلام انسان قبل أن يكون فنان و هو انسان حر و شريف و حذاءه أشرف من كل صناع القرار العرب الخونة ، فليذهبوا للجحيم و يا ويلهم من رب العالمين و لو كان عندهم مخافة الله و حساب الآخرة لكان كل شيء مختلف ، دماء أطفال غزّة و كل أهل فلسطين برقابهم .
الله يوريني فيهم يوم و ان شاء الله أجسادهم النتنه تتقطع أشلاء .
محمد سلام فضحهم و عرّاهم كلهم سواء الوسط الفني أو الصهاينة بمـهـلــكـة آل سلول و لا يحق لهم
أن يفتحوا حلوقهم النتنه القذرة و يهاجموه .
من لم يفتح حلقه و لم ينطق بكلمة من أجل ما يحصل بغزّة و كل فلسطين فليخرس للأبد !
ولا يحق لفاقد الشرف أن يعتدي على الشرفاء .
هو لم يخسر بالعكس هو كسب مرضاة الله و احترامه لنفسه و احترام الناس له و كسب كرامته و انسانيته ، و أما المادة فالأموال مثل ما نقول بالعامية ( بتروح و بتيجي ) ، المال يمكن تعويضه و لكن الكرامة و الشرف و لا يمكن تعويضهم .
الانسان يصنع المال أو يجلب المال و ليس العكس ، انظروا لحكام النفط معهم المليارات و ينفقون المليارات و لكنهم بلا شرف و لا كرامة ولا ضمير و لا انسانية .
MONEY
We should never give up our integrity for it and we should never let it becomes more important than living by our values.
صبحي ماجيك
بعض المحللين يقولون
ايران رفع عنها العقوبات وزميره والحوثيين يرسلون صواريخ كرتونيه ضد الامريكان ومصر تم ضربها بالغلط كما يقال والامريكان وبريطانيا وفرنسا متواجدين وينتظرون ايران ان تقوم ببقية المهمه ضد الدول الاسلاميه و اولهم مصر
لاتتفلسفي علينا
اكثر من استفاد من حرب غزه هم الخونه وايران ويساعدون اليهود ويرفعون صوتهم بالسب ضد السعوديه
خليك في المتعه واهدافكم مكشوفه ولاتتباكى على غزه لان دموع التماسيح مكشوفه
اما غزه فهي فعلا تتعرض لاباده ونسال الله ان تسارع الدول الاسلاميه لايقاف هذه الاباده
ثم ان تعليق صبحي ضد السعوديه والخبر عن مصر يوضح حقد الخونه والروافض
حفظ الله غزه و السعوديه ومصر وكل بلاد المسلمين
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صهاينة العرب آل سلول و تركي آل الشخلعة
( شوال الرُز) الخونة ، وفعلاً انهم في عصر الإنحطاط و لا يخجلون و لا يستحون .
أحد شيوخهم فضحهم
ماذا تقول أنت؟