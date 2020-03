جاد شويري يكشف عن نتيجة خضوعه لفحص فيروس كورونا

كشف المخرج اللبناني ” جاد شويري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” عن خضوعه لفحص فيروس كورونا المستجد وذلك بعد شعوره ببعض الأعراض التي دفعته للاطمئنان على وضعه الصحي .

ونشر في تغريدة له نتيجة الفحص الذي أجراه وكتب في تعليقه عليها : ” أنا خالي من فيروس الكورونا .. أجمل هدية عيد ميلاد ” .

وتابع : ” شعرت ببعض العوارض فسارعت لإجراء الفحص يوم أمس .. لا تتوتروا مثلي لكن رجاءا إبقوا آمنين وفي منازلكم .. وبالمناسبة شكرا على معايداتكم لي لمناسبة عيد ميلادي ” .

I am officially corona free! Nice bday gift! 😎

Was coughing with a little headache so i rushed to do the test yesterday 😂

Don’t panic like me but please stay home and safe!

Oh and btw thank u for the great bday wishes! 🥳😹 #goingcrazy #موسوس pic.twitter.com/mHKSNqqzrg

— Jad shwery (Choueiri) (@JadShwery) March 14, 2020