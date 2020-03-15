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جاد شويري يكشف عن نتيجة خضوعه لفحص فيروس كورونا

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كشف المخرج اللبناني ” جاد شويري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” عن خضوعه لفحص فيروس كورونا المستجد وذلك بعد شعوره ببعض الأعراض التي دفعته للاطمئنان على وضعه الصحي .

ونشر في تغريدة له نتيجة الفحص الذي أجراه وكتب في تعليقه عليها : ” أنا خالي من فيروس الكورونا .. أجمل هدية عيد ميلاد ” .

وتابع : ” شعرت ببعض العوارض فسارعت لإجراء الفحص يوم أمس .. لا تتوتروا مثلي لكن رجاءا إبقوا آمنين وفي منازلكم .. وبالمناسبة شكرا على معايداتكم لي لمناسبة عيد ميلادي ” .

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