نشر الفنان التركي ​جان يامان​ صورة جديدة له عبر حسابه على احد مواقع التواصل الإجتماعي ظهر فيها شبه عاري في فراشه وهو يشرب مشروب بلقطة عفوية.

وكانت الصحافة التركية قد نشرت مؤخراً صور يامان من مسلسله البوليسي الايطالي الجديد “ارجواني مثل البحر”، اذ بدا فيه بلوك جديد، وسيؤدي فيه شخصية الشرطي فرانشيسكو ديمير، ومن المقرر ان يبدأ تصويره في 27 كانون الثاني.

على صعيد آخر إنفصل جان يامان عن الإعلامية الإيطالية ديليتا ليوتا، و قد حضر أخيراً مهرجاناً من دونها، لا بل ظهر إلى جانب ممثلة أخرى تدعى موران أتياس، وا لمفاجأة هي أن حبيبة يامان المحتملة من الجنسية الإسرائيلية، وتكبره بـ 9 سنوات.