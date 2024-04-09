حلّ الفنان تامر عبد المنعم ضيفاً على “برنامج العرافة“، الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة على ‏قناتَي “النهار” و”المحور”، حيث كشف العديد من الأسرار وأسباب خلافه مع عدد من النجوم، مؤكداً أنه كان وراء ظهور هند صبري في الساحة الفنية المصرية.

وقال تامر عبد المنعم في تصريحاته:

– “كنت خطيب الفنانة زينة في عام 1999، وتشاجرنا وذهبت إلى مكتب المخرجة إيناس الدغيدي وسحبتها من شعرها وكانت تختبئ مني تحت منضدة كبيرة في مكتب إيناس، و”ورّتها أيام سودا””.

– “عندما كانت زينة تختبئ مني، كان يدور في رأسي أنها تكذب عليّ وتحب شخصاً آخر، لكن اتضح أنها كانت تخطّط لفيلم “مذكرات مراهقة” رغم اتفاقنا على عدم عملها في التمثيل”.

– “هذا الموقف تسبّب في مجيء هند صبري إلى مصر لأنها هي التي جسدت الشخصية، ومنعتُ زينة من التمثيل حتى انفصالنا”.

زينة تتحدث عن إرتباطها بتامر عبدالمنعم

وكانت أكدت الفنانة زينة، أن ارتباطها بالفنان تامر عبدالمنعم لم يكن غلطة، حيث إنهما أصدقاء وزوجته الحالية صديقتها، وهي تحبه وهو شخص جيد ومحترم.

وأوضحت “زينة”، أنهما تمت خطبتهما في مرحلة عمرية مبكرة، حيث إنها لم تكن قادرة على الاختيار في هذا التوقيت.

وتابعت: “تامر صديق وصاحب وأولاده أصحاب ولادي”، منوهة بأنها عند الارتباط به لم تكن تمثل وهو كان رافض للدخول في المجال الفني، بالإضافة إلى عائلتها.

تامر عبدالمنعم تزوج 3 مرات منهم ابنة فريد الديب

بسؤال الفنان تامر عبد المنعم حول اهمية الزواج لدى الفنان خاصة وانه تزوج ثلاثة مرات، اجاب تامر عبد المنعم في أحد لقاءاته الصحفية: المرأة هي نصف المجتمع ولا يمكن للرجل الاستغناء عنها في ادق تفاصيل حياته، ولا ننسى اننا في مجتمع شرقي والدين يحرم علينا العلاقات بدون زواج.

وبسؤال عبد المنعم عن كثرة زيجاته اجاب: انا لم اجمع بين زوجتين، ومن الطبيعي انني حينما اطلق واحب اتزوج.

اطول زيجاتك كانت ام بناتك، هل تعتقد ان زوجتك الحالية رنا علي ستحطم الرقم القياسي؟ نعم اظن ذلك فزوجتي الحالية شديدة الذكاء واستطاعت احتوائي وتفهمني من مجرد نظرة عين بالاضافة انها برج الميزان مثلي وهذه نقطة جيدة.

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