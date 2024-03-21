كشف الفنان المصري كريم عبدالعزيز عن الصفات الغريبة التي تلفت نظره في المرأة، مشيرا إلى أنه تسبب في إصابة 29 شخصا من زملائه بفيروس كورونا، بينهم أحمد السقا وأحمد حلمي وزوجته منى زكي.

“تفرق عندي التفاصيل”

وقال كريم عبدالعزيز خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في “بودكاست Big Time” المذاع على “إم بي سي مصر” إن سر المرأة في أظافر يديها ورجليها، أنا تفرق عندي التفاصيل دي ومهمة جدا، لأنها أول حاجة تلفت نظري في أي ست”.

وأضاف: “بحب الست المفكرة والقوية، اللي عندها رأي وليها وجهة نظر، نأخذ به أو لا نأخذ به ده وضع ثاني بس المهم عندي إنها تقول رأيها، وأحب أيضًا الست الموجودة الذكية، الصاحية المنورة”.

تربية كريم عبد العزيز لأولاده

وعن تعامله مع أولاده، علق كريم عبد العزيز: “الجيل ده صعب جدًّا، أصعب من جيلي والله يكون في عون مراتي لإنها شايلة كتير وأنا في التصوير، عندي ملك 17 وعلي 14، وبنتي داخلة في جو إنها آنسة وقافلة على نفسها الأوضة أوضتها مملكة وسن استقلالية البنت، وجيل المخ وسرعة التفكير غير وتعرضه للتكنولوجيا غير هو أسرع بكتير مننا”.

وتابع: “خلافي مع بنتي اقعدي معانا يا بنتي اتغدي معانا ولو قعدت تحط الآيباد قبل ما تفكر في الأكل هو جيل الشاشات وبيقضي وقته مع الشاشة أكتر مع الناس والمحيط الأسري، لدرجة إنها بتقول لي بابا إزاي انتوا كنتو عايشين من غير إنترنت”.

“تسبب في إصابة 29 شخصا”

كما كشف الفنان المصري كريم عبدالعزيز، تفاصيل تسببه في إصابة 29 شخصا من زملائه عقب انتهاء حفلة رأس السنة، أقامها أحد الأشخاص المقربين.

وقال: “29 شخصا من اللي حضروا جالهم كورونا وأنا الوحيد اللي مجاليش، وبعدين اكتشفت أني أصلا مصاب بكورونا وتسببت في نقل العدوى للناس دي كلها”، متابعا: “الحمدلله جاتلي خفيفة مش شديدة”.

“جزء ثالث من الفيل الأزرق”

فيما أكد أنه يجري حالياً التحضير للجزء الثالث من الفيلم بالفعل، وسيكون خلال 6 أشهر، حيث أرسل لي المخرج مروان حامد النسخة الأخيرة من الرواية.

وقال إن الجزء الثالث سيكون أغرب كثيراً من الجزأين الأول والثاني، “فقد تخيلت أن المؤلف سيأخذ من الجزأين ويكمل الثالث، إلا أنني تفاجأت بأنه أخذ ربع سطر منهما وانطلق إلى عالم غريب جداً”.

كما أكد أنه رغم عدم سوية شخصية بطل الفيلم، كونه يشرب المخدرات والخمور وتسبب في مقتل ابنته، إلا أنني أحببت الشخصية، وصدمني رد فعل وإعجاب الجمهور.

أبرز الضيوف

يذكر أن أبرز ضيوف “بودكاست Bigtime” كل من: ميسي، وأحمد عز، وويل سميث، ومنى زكي، وياسمين صبري، وأنغام، وشيرين عبدالوهاب، ونانسي عجرم، وإليسا، ومحمد ممدوح، وإسعاد يونس، ومحمد عبده، وكريم عبدالعزيز، وباسل الخياط، وماجد المهندس، ويسرا، وماجد الكدواني، وأحمد حلمي، وجورج وسوف، وكريم محمود عبدالعزيز، ودنيا سمير غانم، وغيرهم.

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