انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي يترأسه الفنان يحيى الفخراني، حيث تم تكريم عددًا من نجوم الفن، الذين حققوا نجاحات تلفزيونية لعام 2023، وكذلك بعض الفنانين القدامى الذين أثروا الساحة الفنية بالعديد من الأعمال.

وقد تصدر مسلسلا “جعفر العمدة” و”تحت الوصاية” جوائز الحفل حيث ذهبت جائزة أفضل مونتاج للمونتير أحمد حافظ عن مسلسل “تحت الوصاية”، أفضل تصوير ذهبت لمسلسل “تحت الوصاية”، وعن جائزة أفضل تتر ذهب للشيخ ياسين التهامي عن مسلسل “ستهم”.

وعن جائزة أفضل ديكور فذهبت لسامر الجمال عن مسلسل “جت سليمة”، أفضل أزياء لسامية عبد العزيز عن مسلسل “رسالة الإمام”، وحصل على جائزة أفضل موسيقى تصويرية تامر كروان عن مسلسل “رسالة الإمام”.

وعن جائزة أفضل ممثل صاعد حصل عليها عصام عمر عن مسلسل “بالطو”، طه دسوقي عن مسلسل “موضوع عائلي”، عمر شريف عن مسلسل “تحت الوصاية”، وأفضل ممثلة صاعدة حصل عليها نانسي صلاح عن “ستهم”، سلمى أبو ضيف عن “رسالة الإمام”، رنا رئيس عن مسلسل “موضوع عائللي”.

وحصل على جائزة أفضل سيناريو وحوار مناصفة مريم نعوم عن مسلسل “الهرشة السابعة”، وأحمد عاطف فياض عن مسلسل “بالطو”، وحصل على جائزة أفضل مخرج محمد شاكر خضير عن مسلسل “تحت الوصاية”، وحصلت هالة صدقي على جائزة “لجنة التحكيم الخاصة”، وأهدت الجائزة لنور الدمرداش ومحمد سامي.

وحصل على جائزة أفضل ممثل ماجد الكدواني عن مسلسل “موضوع عائلي”، وقال ماجد الكدواني: “في واجب شكر عليا لازم أشكره وأنا بوجه شكر خاص للأستاذ جمال عبد الحميد لأنه أول المخرجين الذين شجعوني من مشهد في أرابيسك لـ3 مشاهد في زيزينيا إلا أن وصلنا لمسلسل جسر الخطر”.

وجائزة ممثلة دور ثاني ذهبت مناصفة بين أسما إبراهيم عن مسلسل “موضوع عائلي” وأسماء جلال عن “الهرشة السابعة”، أما عن جائزة ممثلة فحصلت عليها منى زكي عن مسلسل “تحت الوصاية”، أما عن أفضل مسلسل “تحت الوصاية”.

جوائز الجمهور كان قد قدمها هاني رمزي، وحصل على جائزة أفضل وجه صاعد وذهبت لأمير عيد عن مسلسل “ريفو”، وجائزة أفضل ممثل دور ثاني ذهبت لعصام السقا وأهداها لمصطفى درويش، وتم إهداء جائزة لمصطفى درويش عن مجمل مسيرته الفنية وإبداعه، وتسلمها إسلام إبراهيم رغبة من شقيق الراحل هاني درويش.

وجائزة أفضل ممثلة دور ثاني وذهبت لإيمان العاصي عن جعفر العمدة، وجائزة أفضل مؤلف ذهبت لمحمد سامي ومهاب طارق عن جعفر العمدة، وجائزة أفضل مخرج ذهبت لمحمد سامي عن مسلسل “جعفر العمدة”، وجائزة أفضل ممثلة ذهبت لمنى زكي عن مسلسل تحت الوصاية وقالت: “حاسة إني هعيط ويبوظ المكياج وحبكم واصلي وخفت أوي من اللي جاى بسبب اللي حاصل ده”، أما عن جائزة أفضل ممثل وحصل عليها محمد رمضان عن مسلسل “جعفر العمدة”، وقال: “سعيد بجائزة الجمهور لأننا شغالين علشان الجمهور فأنا بشكر الجمهور جدا”، أما أفضل مسلسل فحصل عليه مسلسل “جعفر العمدة”.