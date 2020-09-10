أحدثت الفنانة السورية سوسن ميخائيل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات أدلت بها خلال حلولها ضيفةً على برنامج “هذا المساء” الذي يقدّمه الإعلامي عطية عوض عبر أثير إذاعة “شام أف أم”، وأشارت فيها إلى أنها لم تعُد تتلقى أي أدوار منذ مشاركتها في مسلسل “الحرملك”، كما أنه لم تُعرض عليها حتى المشاركة في مسلسلات تسمّيها هي “تافهة”. وذكرت سوسن أيضاً أنها تقيم في منزل أهلها وقد تراجع أجرها، وهي لذلك تبحث عن دور يناسب عمرها من دون أن يكون دور الأم، وأنها رفضت بعض الأدوار، وكانت تتمنى أداء أدوار أخرى، إلا أن الظروف حالت دون ذلك.

وأضافت سوسن أنها تسافر كثيراً، لكنها لم تغادر بلدها لأنها تحبّه. وعن الزواج قالت إنها تتمنى أن تُكمل حياتها مع شريك على أن يتحقق بينهما الانسجام وألا يرغب في إنجاب الأطفال. كما وصفت زميلتها سلافة معمار بالنجمة من دون أن تكون نجمة سوريا الأولى، مثنيةً على أداء نجمات أخريات مثل سلاف فواخرجي وأمل عرفة.

لكن أكثر ما أثار الاهتمام هو قولها إنها تتمنى أن تؤدي دوراً حميماً إلى جانب الفنان المصري كريم عبد العزيز والفنان السوري تيم حسن لتغيظ زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. وتعليقاً على مسلسل “شارع شيكاغو” قالت إنها لم تشاهده، ورأت أن الدور الذي أدّته سلاف فواخرجي لم يكن مناسباً لعمرها، كما أن مكياجها لم يُطبّق بطريقة احترافية، إلا أنها أعربت عن تقديرها ومحبتها لزميلتها.