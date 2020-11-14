بعد تداول مقطع فيديو لعارضة الأزياء ” جليلة المغربية ” على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهرت به من داخل سيارتها وهي تزغرد وترقص على أغنية ” بشرة خير ” للفنان حسين الجسمي معربة عن سعادتها الكبيرة بعد سماعها لخبر مفرح .

وهو الأمر الذي جعل العديد من المتابعين يرجحون بأن الخبر الذي أسعدها هو خبر إنفصال الفنان ” تامر حسني ” عن زوجته الفنانة ” بسمة بوسيل ” والذي أعلنت عنه الأخيرة يوم أمس في منشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” .

وجاء سبب ربط البعض بين فرحة جليلة وخبر انفصال بسمة بوسيل وتامر إلى الخلاف الذي كان قائماً بينهما بعد إتهام جليلة لبسمة بخطف تامر منها رغم أنهما كانا على علاقة حب .

خرجت جليلة بمنشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري لكشف حقيقة ما تم تداوله ونفي أن يكون سبب فرحتها هو انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل كاشفة عن سبب سعادتها وهو اختيارها لتكون أول وجه عربي لبراند عالمي .

فكتبت قائلة : ” حبايبي ومتابعيني .. رجاءا لا تقحمون إسمي مع أي شخص أيا كان أنا بعيدة عن هالمواضيع فديتكم ولا ألى خص بأحد .. ياريت تطلعوني من هالموضوع بليز ” .

وتابعت جليلة المغربية : ” وبخصوص فيديوهات اليوم الفرحة اللي كنت فيها لإنى راح أكون أول وجه عربي لبراند عالمي بإذن الله وحرفيا كنت فرحانة من قلبي وحبيت اسويلكم إياها مفاجأة والله يوفقني ويوفق الجميع يارب ” .