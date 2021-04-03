قررت نجمة السوشال ميديا المغربية جليلة تجاوز مشاكلها مع مواطنتها الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل وتقديم التعازي لها بوفاة والدها.

ونشرت جليلة عبر حسابها الخاص في إنستغرام منشورا جاء فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون. . الملك والبقاء والدوام لله. . عظم الله أجرك بسمة بوسيل بوفاة والدك الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب. . أنا أكثر إنسانة عارفة شعور فقدان الأب الله يصبر قلبك يارب وختمت منشورها عند الموت ينتهي كل شيء”.

وحظيت تعزية جليلة لبسمة بوسيل بردود فعل واسعة من قبل الجمهور؛ إذ أثنى بعضهم على إنسانيتها، في المقابل رأى آخرون أن هناك علاقات لا فرصة فيها للعودة أو التراجع، ورأى بعض آخر أن جليلة لديها أهداف أخرى بالتأكيد.

وجاء في التعليقات: “مع احترامي لتصرف جليلة لكن فيه علاقات بالحياة من الحكمة أنها ما تستمر أو تتصل ببعض بأي شكل من الاشكال. مهما تغيرت المشاعر وهدأت النفوس الأحسن أنه ما يكون فيه علاقة لأن بعض العلاقات الخيرة فيها الابتعاد وعدم ذكر الطرف الآخر لا بالشر ولا بالخير فقط أبعد. . هذا التصرف الوحيد الصحيح وأتمنى لهم التوفيق”.

وقالت متابعة أخرى: “حركه غبيه لو فعلا عند الموت مدرب ايش كلميها خاص مو أمام الناس عشان يتكلمو فيكي باربي بس”، وقالت إحدى المتابعات: “اكفيها شرك وعينك على بيتها بس، ماتبي شي”.

وفي تعليق آخر: “إلى يَقُولُونَ أصيله تدور الترند وجتها الفرصة دايم تدخل مع بسمة ف شي تصير ترند والآن بصيغة ثانية عالم تدور شهره حتى ع حساب كرامتها”.

يُشار إلى أن علاقة جليلة بالفنانة المعتزلة بسمة مليئة بالمشاكل؛ إذ كانت الأولى قد اتهمت الأخيرة بأنها قامت بسرقة حبيبها منها والزواج منه، قاصدة الفنان المصري تامر حسني، بالرغم من وجود علاقة صداقة كانت تجمعهما، وهو الأمر الذي نفته بسمة بوسيل أكثر من مرة خاصة أن جليلة عادة ما تنشر بين فترة وأخرى إشاعات عن محاولة تامر حسني العودة إليها وإعادة إحياء علاقتهما.

يُذكر أن بسمة بوسيل أعلنت الجمعة عن وفاة والدها، فيما نعاه زوجها الفنان تامر حسني عبر حسابه في فيسبوك.