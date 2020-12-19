شارك الممثل السوري ​عباس النوري​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بإبنته رنيم وحفيده تاج الشام عثمان وذلك بمناسبة عيد ميلاد الأخير، إذ علق على الصورة بالقول:”بكل عيد لتاج بحس أنو العيد إلي..(مدري ليش )..؟؟ .



وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أجمعت التعليقات على جمال رنيم وإبنها، فيما تحدث البعض الآخر عن الشبه بين النوري وحفيده.

ومن ناحية أخرى، يتابع النوري تصوير مشاهده ببطولة مسلسل البيئة الشامية ” حارة القبة ” وهو من تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي، بينما كان قد بدأ موسمه ببطولة المسلسل القصير “طبق الأصل” وهو من تأليف سلام الكسيري وإخراج علي محي الدين علي.