احتفلت الفنانة السورية صباح الجزائري بيوم الأم من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيها مع ابنتيها الشابتين اللتين لفتتا الأنظار بجمالهما، وأثارتا اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين قارنوا في تعليقاتهم بينهما وبين والدتهما، وأشاروا إلى درجة الشبه بينها وبين كل منهما.

ويُشار إلى أن الجزائري متزوجة من رباح التقي، وقد أثارا الانتباه في آخر ظهور لهما معاً حين احتفلا بذكرى زواجهما الثامن والثلاثين.

ولهذا نشر التقي على حسابه الخاص في “انستغرام” صورة عفوية جمعتهما وعبّر من خلالها عن سعادته وامتنانه لوجودها في حياته، مشيراً إلى أنه محظوظ ببقائهما معاً طوال هذه السنين، وعلّق على الصورة برسالة كتب فيها: “38 سنة معك. بحبك متل ما حبيتك أول يوم. بكل شي فيك. بكل تفاصيلك. بحب شعرك الأحمر وعيونك وتمّك وخدودك الجوري. إنت ذكرياتي الحلوة وأيام شبابي”. وأضاف: “العالم بتتمنى تشوفك، وأنا اليوم محظوظ إنّي حافظت عليك 38 سنة وحبيتك كل يوم من كل قلبي. كل سنة وإنت حبيبتي وشريكتي وصباحي”.