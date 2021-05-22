أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة بمواقع التواصل الإجتماعي نشر عدة صور للفنان المصري “إيهاب فهمي” مع زوجته، كان قد نشرها من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، واستطاعت زوجته أن تلفت الأنظار بجمالها في تلك الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي وعدد كبير من متابعي النجم إيهاب فهمي مع تلك الصور بشكلٍ لافت، التى شهدت ظهور زوجته الجميلة، حيث أثنى عدد كبير من المتابعين علي جمالها ورقتها. فيما أبدي البعض استيائه بعد خلعها «الحجاب»، هذا وقد أبدي عدد كبير من المتابعين إعجابهم بهما كثنائي.

وإيهاب فهمي متزوج من خارج الوسط الفني من سيدة تُدعي “يسرا وجيه” ولديه ابن وابنه، وقد تعـرض ابنه «أحمد» منذ عدة سنوات لأزمــة صحية شــديدة، حيث أصــيب بفيروس نادر ودخل العناية المركزة.

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وعلي الصعيد الفنى، شارك الفنان إيهاب فهمي في عمل درامي جديد عُرض من خلال موسم رمضان 2021، العمل هو «مسلسل ولاد الناس»، والذي يشارك في بطولته عدد كبير الفنانين.

ويتناول «مسلسل ولاد الناس» قضايا مهمة، كمشكلات التعليم اليومية التي تشغل أولياء الأمور، وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأصدقاء يعيشون في أحد “الكموندات” السكانية، وأبناؤهم داخل مدرسة واحدة، وكل واحد يربي أولاده بطريقة مختلفة عن الآخر، ويرى أنها هي الطريقة السليمة.

«مسلسل ولاد ناس» بطولة النجوم رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وآخرين.

كما شارك إيهاب فهمي في منافسات مسلسلات رمضان من خلال “مسلسل ضل راجل” من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومسلسل “ضل راجل” بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم، ياسر جلال، نور اللبنانية، نيرمين الفقي، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي، محمد عادل.

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